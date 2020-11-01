Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Emrah Apartmanı’nda bir erkek cesedine ulaşıldı

Emrah Apartmanı’nda bir erkek cesedine ulaşıldı

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Deprem Nadan 

-Cansız bedene ulaşılmasından görüntü
-Ekiplerin cansız bedeni ambulansa taşımasından görüntü
-Detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir depreminde kayıp olan kişilerin arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği Emrah Apartmanı’nın enkazından 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız bedene ulaşıldı. Sabah saatlerinden itibaren 6. cansız bedenin ulaşıldığı Emrah Apartmanında 32 saat sonra canlı çıkarılan sadece kedi oldu. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak’taki Emrah Apartmanı’nın enkazından günün 6. cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri adeta elleriyle kazıdığı enkazda 30-35 yaşlarında bir erkek şahsın cansız bedenine ulaştı. Emrah Apartmanında tahmini 15 kişiyi kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Öte yandan, umutların yavaş yavaş tükenmeye başladığı Emrah Apartmanı’nın toprak yığınına dönen enkazından dakikalar önce ise umut verici ilk haber geldi. İtfaiye ekipleri tarafından en kazdan çıkartılan British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı olmuştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı