Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Emniyetten anonslu izolasyon denetimi

Emniyetten anonslu izolasyon denetimi

-Polis aracından anons yapılması

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

--İzolasyonda olan vatandaşların evine giden polis ekipleri maske vermesi ve intiyaçlarını sorması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izolasyon sürecinde olan vatandaşları evlerinden ziyaret ederek adreslerinde olup olmadıklarını kontrol ediyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde izolasyon sürecinde olan vatandaşları evlerinde ziyaret edilerek adreslerinde olup olmadıklarına bakılıyor. Polis aracından "Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" şeklinde anonslar yapılarak uyarılarda bulunuluyor. İzolasyon sürecinde olan vatandaşların evlerinin kapılarında ziyaret eden polis ekipleri herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak maskede dağıtıyor. İhtiyaçları olduğunda 112'yi veya kaymakamlığı arayarak bildirmelerini istiyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement