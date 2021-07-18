Emniyet ve jandarmadan Türkiye genelinde motosiklet denetimi

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( ANKARA ) ANKARA



- Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

163 bin 416 araç ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada; 121 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalandı, bin 863 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 9 bin 526 araç ve motosiklete idari işlem uygulandı.Uygulamada, bin 64 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 şahıs yakalandı, 21 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

