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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Emniyet teşkilatından kuruluşunun 176. yılında Anıtkabir'e ziyaret

Emniyet teşkilatından kuruluşunun 176. yılında Anıtkabir'e ziyaret

Aslanlı yoldan yürüyüş

Saygı Duruşu Emniyet Teşkilatı Fedakarlık Hatıra Fotoğrafı İstiklal 

-Mozeleye çelenk bırakma
-Mehmet AKtaş'ın özel defteri doldurması ve okuması
-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176’ıncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi. Heyetin Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başlayan tören, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın mozoleye çelenk koyması ve saygı duruşuyla devam etti. Ardından beraberindeki heyet ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektiren Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterine şunları kaydetti: “Aziz Atatürk, Şanlı mazisine sığdırdığı sayısız başarılarla milletimizin huzur ve güvenliği, devletimizin bekası için 176 yıldır görev başında olan emniyet teşkilatımız, yasalardan aldığı güç, milletimizin desteği ve duası ile yeni hedeflerine büyük bir kararlılıkla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz ki teşkilatımız, en büyük eserim dediğiniz 'Türkiye Cumhuriyetini' ilelebet yaşatmak için kanının ve terinin son damlasına kadar her şart ve koşul altında ihanet odaklarına karşı amansız mücadelesine devam edecektir. Cennet vatanımızın her köşesinde ‘Huzur ve güvenin’ temini için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak, hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına bağlı bir anlayışla dün olduğu gibi bugün de çalışmalarını azim ve vazifeşinaslıkla sürdürürken kendisine tevdi edilen sorumluluğu hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olacaktır. Hiç şüphesiz ki, ecdadımızdan aldığımız ilham ve güç; istiklal ve istikbalimizi her şeyin üstünde tutma inancı ve azmi en güçlü dayanağımızdır. Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle her daim göreve hazır mesai arkadaşlarımla birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.” (YEK-
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