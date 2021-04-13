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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Emniyet şeridini ihlal eden sürücü drone ile yakalandı

Emniyet şeridini ihlal eden sürücü drone ile yakalandı

Uygulamadan görüntü

Para Cezası Trafik Kuralları Akalan Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-Emniyet şeridini kullanan sürücü
-Polisin sürücüyü durdurması
-detay görüntüler

( İSTANBUL )- Drone ile tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı İSTANBUL

- İstanbul'un Başakşehir ilçesinde emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada drone tarafından havadan görüntülendi. Kısa süre sonra polis tarafından durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Başakşehir ilçesi E-80 Güney Yol Ispartakule Viyadük çıkışında uygulama gerçekleştirdi. Drone eşliğinde gerçekleştirilen uygulamada trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler tespit edildi. Emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü de drone kameralarına takıldı. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. Öte yandan gerçekleştirilen uygulamada trafik kurallarını ihlal eden 17 sürücüye toplam 15 bin lira para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi.
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