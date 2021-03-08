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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Emniyet müdüründen polislere kadınlar günü sürprizi

Emniyet müdüründen polislere kadınlar günü sürprizi

Emniyet Müdürü'nün karanfil verirken görüntüleri

( BURSA ) - BURSA

Makam Odası Polis Kadınlar Günü Çalışan Kadın Memur 


- Orhangazi Emniyet Müdürü Sadık Elden, makam odasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta kesti, personelin kadınlar gününü kutladı. Bütün memurlara çiçek ve karanfil takdim eden Emniyet Müdürü Sadık Elden, kadınların toplumun baş tacı olduğunu belirtti.
Emniyet Müdürü Sadık Elden, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kendi makam odasında, Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan kadın personeli misafir etti. Kadın personele pasta kesen Emniyet Müdürü Sadık Elden, bütün personele de karanfil ve çiçek hediye etti. Sadık Elden, polislik mesleğinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, "Kadın polis memurlarımız bizlerin baş tacıdır" dedi.
(MÖ-MŞ)
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