Emniyet Müdürü Sağdıç’tan Covid-19 denetimi

-Müdür Sağdıç'ın denetimlere iştirak etmesi

-Denetimden genel ve detay görüntüler



( KARS ) KARS



- Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde ekiplerin yaptığı denetime katılan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ekiplerle birlikte denetim yaptı, vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Sağdıç’ın katılımıyla yapılan denetimde, izin belgesi olmayan ve araçlarıyla sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. İzin belgelerinde eksikleri bulunan vatandaşlar ise uyarıldı. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın katılımıyla yapılan denetimlerde araçlar tek kontrol edildi. Araçlarda bulunan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında bilge verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimlerim aralıksız devam edeceği öğrenildi.



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