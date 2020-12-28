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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı, işletmecinin savunması pes dedirtti

- Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı, işletmecinin savunması pes dedirtti

-KAHVEHANE BASKINI

( AMASYA )- “Oyun oynanmıyordu, fal bakıyorlardı”- Baskın anı kamerada AMASYA

Para Cezası Akalan Kamera Kahvehane 


- Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneyi bastı. 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, dışarıdan kapalı görünen bir kahvehaneye baskın düzenledi.
Öztürk, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak kağıt oynadığını gördü. İlçe Emniyet Müdürüne yakalanan şahıslar, tuvalete kaçmaya çalıştı. Kahvehanede bulunan yaşlı bir vatandaşın tepki göstermesi üzerine Öztürk, “Bu kurallar hepimiz için toplum sağlığını korumak adına alınıyor” diyerek kurallara riayet etmesi hususunda uyarıda bulundu. “Fal bakıyorlardı” Kahvehane işletmecisi ne kadar müşterilerini “Oyun oynanmıyordu, fal bakıyorlardı” diyerek korumaya çalışsa da kendisi dahil 6 kişi cezadan kaçamadı. Korona virüs kurallarına uymayan işletmeci ve 5 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. (YB-SLH-
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