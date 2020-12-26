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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi

Emniyet Müdürü ile vatandaşın diyaloğu tebessüm ettirdi

İL EMNİYET MÜDÜRÜNÜN VATANDAŞ İLE DİYALOĞU

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Market Kamera Diyalog Cep Telefonu 


- Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan'ın denetim sırasında vatandaşlarla kurduğu tebessüm ettiren diyaloğu, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptığı sokakların birinde balkondan kendilerini izleyen kişiyle kurduğu diyalog tebessüm ettirdi. Bir ihtiyaçları olup, olmadığını soran Aslan'a vatandaşın cevabı ise 'Canınızın sağlığı' oldu. Uygulama noktalarında görev alan polis memurlarına moral veren Aslan'ın balkondaki bir kişiyle, samimi selamlaşması cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk olarak kendini tanıtan Aslan, balkonda bulunanlara bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. 'Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun' cevabını alan Aslan, "Sokakları geziyordum. Bir sıkıntı ya da problem varsa söyleyin. Kısıtlamada telaşa kapılacağımız bir şey yok. Fırınlarımız, marketlerimiz gün içerisinde açık" dedi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın vatandaşla kurduğu diyalog, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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