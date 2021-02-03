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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Emniyet Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası

Emniyet Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası

Polis memurlarından detay

Polis Polis Memuru Toplantı Memur Kan Bağışı 

- Form doldurmaları
- Kan veren polis memurları
- Kızılay görevlisinin açıklamaları
- Emniyet Müdürlüğü binasından detay

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler Kızılay’a kan bağışında bulundular. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çok sayıda polis memuru kan vermek için Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda toplandı. Önce kendilerine verilen formu doldurdular, daha sonra kimlik kontrolü yapıldıktan sonra Kızılay görevlilerince kendilerinden birer ünite kan alındı. Türk Kızılay’ı Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi kan bağış kazanım uzmanı Ekrem Çiftçi polislerin büyük bir duyarlılık ortaya koyduğunu belirterek, “Pandemi döneminde Doğu Anadolu Kan Merkezi olarak 6 ilin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yoğun iş gücü altında görev yapıyorlar, bu yoğunluk içerisinde bizlere vakit ayırdılar. Kızılay’a vermiş oldukları kan bağışlarından dolayı hepsine teşekkür ederiz” diye konuştu.
Kızılay kan bağışında bulunan Erzurum Emniyet Müdürlüğü personelinden 300 ünite kan alındı. (ŞG-AT)
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