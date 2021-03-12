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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Emniyet müdürlüğü çatısı uçtu: 1 yaralı

Emniyet müdürlüğü çatısı uçtu: 1 yaralı

emniyet binasından detaylar

Emniyet Müdürü İlk Müdahale Hastane Afad Şiddetli Rüzgar 

-itfaiye 112 ve afad ekiplerinden detaylar
-vali ve emniyet müdürünün olay yerine gelişi
-detaylar

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak bahçede çalışan bir kişinin üstüne düştü.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak bahçede çalışan bir kişinin üstüne düştü. Olayda Emniyet bahçesinde çalışan işçi ağır yaralanırken, olay yerine AFAD, İtfaiye ve 112 ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vali Mahmut Çuhadar ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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