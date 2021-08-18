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Emniyet kemerini arkadan bağlayan sürücü ağır yaralandı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Emniyet kemerini arkadan bağlayan sürücü ağır yaralandı

Emniyet kemerini arkadan bağlayan sürücü ağır yaralandı

Kaza yapan araçtan farklı açılardan görüntü

Polis Emniyet Kemeri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Emniyet kemerinin arkadan bağlı olmasından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yoldaki izlerden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrelerce sürüklendi. Araçtan fırlayarak ağır yaralanan genç sürücünün, emniyet kemerini ses çıkarmaması için arkasından bağladığı belirlendi.. Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Arif Tezcan (22), idaresindeki 35 PNY 52 plakalı Nissan marka kamyonet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet, yaklaşık 85 metre takla atarak sürüklendi. Kaza sonrası araç bir noktaya, genç sürücüsü ise başka bir noktaya savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında araçtan fırlayan ve ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Araçta yapılan incelemelerde sürücü koltuğundan bulunan emniyet kemerinin, ses çıkarmaması için koltuğun arkasından takıldığı tespit edildi. Emniyet kemerini arkadan bağlayan ve bu nedenle araçtan fırlayan genç sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-Y)
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