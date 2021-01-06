Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Emniyet kemeri takmayan kadın, otomobilden böyle fırladı

Emniyet kemeri takmayan kadın, otomobilden böyle fırladı

MOBESE kameralarına yansıyan kaza anları

Trafik Işığı Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Şehir İçi 

-Kadının araçtan fırlaması
-Kadının yolda sürüklenmesi
-Trafik işaretinin yıkılması
-Durakta bekleyen yayalara otomobilin çarpması
-Kavşakta araçların çarpışması
-Detaylar

( KASTAMONU ) - Hızını alamayan otomobil, durakta bekleyen yayalara çarptı KASTAMONU

- Kastamonu’da emniyet kemeri takmayan yolcunun kaza anında otomobilden fırlama anı, MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Diğer bir kazada hızını alamayan otomobil, önünde seyreden araca çarptıktan sonra durakta yolcu bekleyen yayalara çarptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kastamonu’da Karayolları Kavşağında kaydedilen görüntüde, sürücüsü ışık ihlali yapan otomobil kontrolsüz bir şekilde kavşağa girince hızla gelen başka bir otomobille çarpışıyor. Kazada yolcu koltuğunda oturan kadının emniyet kemeri takılı olmadığı için dışarı fırladığı görülüyor. Kadın, yerde bir süre sürüklenirken, diğer otomobil ise trafik ışığına çarparak durabiliyor. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı, yerinden sökülerek kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın üzerine devrildiği görülüyor. Yaşamla ölüm arasındaki farkın emniyet kemerinin iki tokası arasındaki fark kadar olduğunu belirten Kastamonu Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, şehirler arası ve şehir içi yolda meydana gelen kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarının, tamamına yakının emniyet kemeri takılı olmadığı için yaşandığını dile getirdi. MOBESE kamerasına yansıyan diğer kazada ise Kuzeykent Mahallesi'nde hızla seyreden otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptıktan sonra yan yattığı görülüyor. Tek teker üzerinde bir süre gittikten sonra otomobilin kaldırıma çıkarak durakta bekleyen yayalara çarptığı görülüyor. Yayalar, hızla üzerlerine gelen aracı görünce kaçtıkları görülüyor. (Vİ-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı