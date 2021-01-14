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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı

Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı

Ters dönen araçtan görüntü

İpekyolu Muhabir Emniyet Kemeri Şahit Direksiyon 

-Olay yerinden detaylar
-Trafik polisinden görüntü
-Sürücü ile röportaj
-Diğer detaylar

( VAN -ÖZEL)- Ters dönen araçta burnu bile kanamadı VAN

- Van’ın Edremit ilçesindeki İpekyolu Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Faruk Öztürk, ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu. Kaza, Edremit ilçesinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü civarında saat 08.00’de meydana geldi. 36 FL 100 plakalı aracın sürücüsü Faruk Öztürk (40) isimli vatandaş, seyir halindekiyken önündeki araç ani fren yaptı. O sırada diğer araçlara çarpmamak için ani fren yapan Öztürk de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan araç, takla atarak ters döndü. O sırada emniyet kemerini takan sürücü Öztürk, meydana gelen kazada burnu kanamadan kurtuldu. “Yara almadan kurtuldum” İHA muhabirine konuşan Faruk Öztürk, emniyet kemerinin hayat kurtardığına bir kez daha şahitlik ettiğini belirtti.
Emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulmanın sevincini yaşadığını ifade eden Öztürk, “Önümüzdeki araç ani fren yapınca bizde o esnada biraz hızlı gidiyorduk. Haliyle yandaki araçlara çarpmamak için frene bastık. Direksiyon hakimiyetini kaybedince böyle oldu. Emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldum. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadık” dedi.

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