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Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: “Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek”
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: “Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek”

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: “Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek”

Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Yangın 


- Emniyet Genel Müdürlüğü, yangın bölgelerinde aktif olarak görev alan TOMA’ların, soğutma çalışmalarına destek olduğu anların görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları üzerinden, yangın bölgelerinde aktif bir şekilde görev alan, söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olan Toplumsal Müdahale Araçlarının (TOMA) görüntülerini paylaştı. TOMA’ların soğutma çalışmalarına destek olduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, “Soğutma çalışmasındayız. Bu gayret söndürecek. Bu birlik yeşertecek” ifadeleri kullanıldı. (UTK-
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