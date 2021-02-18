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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'ATAK'a hoş geldin paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'ATAK'a hoş geldin paylaşımı

ATAK karşılama görüntüleri

( ANKARA ) Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "ATAK"a hoş geldin paylaşımı ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Takı Töreni Sosyal Paylaşım Helikopter 


- Yerli ve milli imkanlarla üretilen “ATAK” helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine katılması su takı töreniyle kutlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, yerli ve milli imkanlarla üretilen “ATAK” helikopterinin, su takı töreniyle karşılanma görüntüleri yer aldı. Öte yandan "ATAK" helikopterini karşılama töreninde 1981 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı envanterine dahil olan ilk helikopter de yer aldı. SA-318C Alouette marka, keşif ve gözetleme helikopteriyle birlikte karşılanan "ATAK" helikopterinin yer aldığı görüntüler ise, "ATAK'a "hoş geldin" dedik. 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı" notuyla paylaşıldı.
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