Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Emniyet ekiplerinden sıkı denetim

Emniyet ekiplerinden sıkı denetim

denetleme görüntüler

( ORDU ) ORDU

Jandarma Nakba Gesi Trol 


- Ordu'da vatandaşların çiftçi kayıt belgesi ile hafta sonları şehir merkezlerinden kırsal mahallelere giderek, sosyal hareketlilik oluşturmalarını önlemek için emniyet ve jandarma ekiplerince sıkı kontrol ve denetimler yapılıyor. Fatsa ilçesinde 15 kırsal mahalleye giriş olan Konakbaşı mevkisinde jandarma ekipleri tedbir aldı ve izin belgesi olmayan araç sürücülerinin geçişine izin vermedi. Bolaman Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde ise trafik ve jandarma ekipleri araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Yetkililer denetimlerin sık aralıklarla gerçekleşeceğini belirttiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı