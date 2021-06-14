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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Emirsultan türbesi ziyarete açıldı

Emirsultan türbesi ziyarete açıldı

Türbeden görüntüler

Restorasyon Minber Toplantı Bayram Namazı Tatların 

-Röportaj

( BURSA )- Cami ve türbede 3.5 yıldır devam eden restorasyon sebebi ile kapalı olan Muhammet Şemsettin El Buhari Hazretlerinin türbesi Osmanlı dönemindeki ihtişamına döndü BURSA

- Osmanlı’nın ilk payitahtı olan Bursa’da ziyaretgahların başında yer alan Emirsultan Türbesi, 3.5 yıllık restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Ramazan Bayramı’nda kılınan bayram namazı ile cami hizmete açılırken, düzenleme çalışmalarının sürdüğü Muhammet Şemsettin El Buhari (Emirsultan) türbesi de bugün kapılarını açtı. Bursa’ya gelenlerin ilk ziyaretgahı olan Emirsultan Türbesindeki sanduka örtüleri, özel olarak dönemin tarzında hazırlanmış sanduka sarıkları ve Osmanlı döneminde vakfedilmiş, mumluk, hat ve eşyalardan oluşan türbe bölümü de içeriden ziyaret edilebilecek. Bursalı Hattat Ali Özden, cami ve türbedeki başarılı restorasyon sonrasında ziyarete açılmasını, “Yıllar sonra çok şükür efendimize kavuşuyoruz. Uzun bir dönem kapalı kaldı, hasrettik. Hasret dindi. Çok güzel oldu” diye değerlendirdi. Emirsultan Camii'ne Osmanlı dönemi ünlü hattatlarının hediye olarak gönderdiği 7 levha da Safiyüddin Erhan’ın nezaretinde asıldı. Bu arada, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara’nın caminin restorasyonu ile alakalı düşürdüğü tarih de hattat Mahmut Şahin tarafından kaleme alındı. Bu tarihi ifade eden rika yazı da asıldı. Bu arada, Emirsultan Camii'nin minberi ile alakalı değerlendirme çalışmaları da sürüyor. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun gündemine gelen konu için bir toplantı yapılacak. Önümüzdeki günlerde kurulun vereceği karara göre yaklaşık 30 yıl önce yapılan minberin, daha sanatlı bir minber ile değiştirilmesi mümkün olabilecek. Cami ve türbe restorasyonu yaklaşık 5 milyon liraya mal oldu. Caminin kubbe kasnağındaki çatlaklar ve minaredeki statik sıkıntılar giderildi, bütün yapı sanatlı konular da elden geçirildi.
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