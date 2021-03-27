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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü

Eminönü'ndeki kalabalık eski günlerine döndü

drone görüntüsü

Toplantı Kalaba Alabalık Kabine Toplantısı Balık Tutma 

-Eminönü Meydanındaki yoğunluk
-Galata Köprüsü'nde balık tutanlar
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Kısıtlamasız Cumartesi'de Eminönü'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde Eminönü Meydanı eski günlerini aratmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yüksek riskli iller dışında Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkacağını duyurmuştu. Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. İstanbul'un gözde noktalarından biri olan Eminönü Meydanı eski günlerine döndü. Kısıtlama nedeniyle haftasonları kuşlara kalan meydanda, kısıtlamanın kalkmasıyla beraber insan yoğunluğu oluştu. Meydanda olduğu gibi Galata Köprüsü'nde de balık tutmaya gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Bunun yanı sıra kimi vatandaşların maske takmadığı, kiminin ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.
Öte yandan kısıtlamasız Cumartesi gününde, Eminönü ve Galata Köprüsü'nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
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