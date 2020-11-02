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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eminönü’nde turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi

Eminönü’nde turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi

Denetim Görüntü

Yabancı Turist İngilizce 

-Eminönü Görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Eminönü'nde vatandaşlar ve yabancı turistler korona virüs tedbirleri kapsamında drone desteğiyle maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri tarafından turistlere yönelik Eminönü'nde denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, turistleri maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Denetimlerde İngilizce sesli komutlar verebilen drone de kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan turistler drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. Öte yandan İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. (EB-DS-
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