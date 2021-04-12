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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eminönü’nde Ramazan yoğunluğu

Eminönü’nde Ramazan yoğunluğu

Görüntü

Alışveriş Kuruyemiş Kamera Kalaba Alabalık 

-Eminönü'nde yaşanan kalabalık
-Vatandaş ve esnafla röportaj
-Drone görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE)- Eminönü’nde oluşan Ramazan hareketliliği drone kameralarına böyle yansıdı İSTANBUL

- Eminönü’nde Ramazan ayı arifesinde hareketlilik yaşanıyor. Tezgahlar çeşit çeşit ürünlerle donatılırken, iftariyelik ve sahurluk almak için Eminönü’ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk drone kameralarına böyle yansıdı. Ramazan ayının ilk günü öncesi Eminönü’nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Bu gece ilk sahura kalkacak olan vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. Tezgahlarda yer alan çeşit çeşit ürünleri inceleyen vatandaşlar, kuruyemiş ve kahvecilerin önünde yoğunluk oluşturdu. Eminönü'nde oluşan yoğunluk drone kameralarına da böyle yansıdı. Ramazan alışverişini son güne bırakan bir vatandaş, “Tadına bakıyoruz öncelikle. Ramazan alışverişini yapıyoruz. İşten dolayı son güne bıraktık. Daha erken de gelebilirdik. Mümkün olduğunca çok insan içerisine girmeden alıp kaçacağız” dedi.
Yoğunluğun daha önceki Ramazanlar gibi olmadığını söyleyen bir esnaf ise, “Diğer senelere kıyasladığımız zaman çok iyi değil. 20 liradan 100 liraya kadar hurma çeşitleri var. Pandemi baya etkiledi. Alım gücü çok düştü. Daha önce Ramazan arifelerinde daha çok yoğun olurdu. Tezgahlara daha fazla çeşitte ve daha fazla hurma açardık” diye konuştu.

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