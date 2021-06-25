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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada

Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada

Sözlü tartışma anı

Kamera Irak 

-Motorlu şahsın kaskla vurma anı
-İki kişinin motorluyu yere yatırması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Motorlu kurye ile çarpışan araçtan inen şahsılar kuryeye saldırdı- Kurye kaskıyla saldıran şahsılara karşılık verdi İSTANBUL

- Eminönü’nde motorlu kurye ile çarpışan arabadan inen iki şahıs, kuryeyle kavga etti. Sözlü tartışmanın yerini yumruk ve tekmelere bıraktığı kavgada motorlu şahıs kaskını, üzerine yürüyen iki kişiye vurdu. Kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Olay dün saat 15.00 sıralarında Eminönü’nde yaşandı. Trafik ışıklarında motorlu kurye ile bir araç çarpıştı. Bunun üzerine arabadaki iki şahıs inerek kurye ile sözlü tartışma başladı.
Bir süre sonra sözlü tartışma yerini yumruk ve tekmelere bıraktı. Motorlu kurye kafasından çıkardığı kaskla bir şahsın kafasına vurdu. Bir süre kavga eden şahıslar motorlu kuryeyi yere yatırdı. Yerde tekmelemeye başlayan iki kişi çevredekilerin de müdahalesiyle daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. Yerden kalkan motor sürücüsü ise motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı.
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