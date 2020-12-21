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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eminönü’nde denize atlayan şahıs kurtarıldı

Eminönü’nde denize atlayan şahıs kurtarıldı

Telefon görüntüsü

İntihar Hastane İntihar Girişimi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Vatandaş röp
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Denizden çıkarılan şahsın “Beni niye kurtardınız?” dediği öğrenildi İSTANBUL

- Eminönü’nde vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi can simidiyle kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 12.00 sıralarında Eminönü’nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşlarında bir kişi Şehir Hatları vapurundan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. İskelede bulunan kişiler durumu fark ederek boğulan kişiye yakın noktadaki özel bir tur teknesine haber verdi. Tur teknesinden boğulan kişiye can simidi atılarak kişi, tekneye çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ölümden dönen kişiyi iskeleden alarak çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, konuyla ilgili çalışma başlattı. “Beni niye kurtardınız diye söylüyordu” Tur şirketi görevlilerinden Dursun Duman, “50-60 metre açıkta bir şahsı denizin üzerinde gördük. Sahil güvenlik ve polis arkadaşlar geldi. Ben o arada Nil-3 yatının kaptanını aradım. Arkadan yanaştılar. Adamı aldılar. İskeleye aldık. Üstünü soyduk. Üstüne battaniye sardık. Üşüyordu. Eli çolaktı. İntihar girişiminde bulunmuş. Ambulansa verdik. İlk yardım hastanesine götürdüler. Beni niye kurtardınız diye söylüyordu” dedi.
(CS-HK-
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