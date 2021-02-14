Eminönü Meydanı'nda kartpostallık kar görüntüleri

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen Eminönü Meydanı, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı dün akşam saatleriyle birlikte etkisini göstermeye başladı.

Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla nedeniyle mega kent beyaza büründü. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe bürünen Eminönü Meydanı da beyaz örtüyle kaplanan noktalardan biri oldu. Kar yağışı ile birlikte meydanda kartpostallık görüntüler oluştu.



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