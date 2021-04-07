Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eminönü’de Ramazan bereketi

Eminönü’de Ramazan bereketi

Eminönü meydanda yoğunluk

Alışveriş Sahur Kamera 11 Ayın Sultanı Gurbetçi 

-Drone görüntüleri
-Alışveriş yapanlar
-Röportajlar

( İSTANBUL -DRONE)-11 ayın sultanı Ramazan hazırlıkları için Eminönü’ye akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü’ne akın etti. Eminönü’nde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. 11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala alışveriş yapmak için Eminönü’nün yolunu tutan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Ramazan hazırlıkları yapan gurbetçilerin tercihi de Eminönü oldu. İftariyelik ve sahurluk alan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone kameralarına yansıdı. Binlerce kişinin yöresel ürünler almak üzere akın ettiği Fatih Kadınlar Pazarı ise boş kaldı. “Misafirlerimizi güzel ağırlamak için hurma aldık” Yurt dışından alışveriş yapmaya gelen Ceyda Kirazlı, “Ramazan alışverişi yapıyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Almanya’da yaşıyorum. Ramazanı Türkiye’de geçiremeyeceğiz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak için lokum, domates kurusu, hurma ve çerez aldık” dedi.
“Tuzsuz peynir tercih ediyorlar” Ramazan öncesi tahin pekmezin tercih edildiğini söyleyen Mesut İncel, “Halkımız ramazan öncesi tahin pekmeze rağbet gösteriyor. Oruç tutulacağı için genellikle tuzsuz peynir tercih ediyorlar” diye konuştu.
Eski Ramazanları aradığını anlatan Ebru Erol ise, “Eski Ramazanlar nerde diyoruz. Kahvaltılık ayrı her şeyi ayrı alırdık. Bugün kahve alacağız ve biraz da şeker almaya geldik” ifadelerinde bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement