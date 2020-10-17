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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eminönü’de denizden erkek cesedi çıktı

Eminönü’de denizden erkek cesedi çıktı

-Cesedin çıkarılması telefon görüntüsü

Vapur İskelesi Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--112 ve polis ekiplerinin çalışmaları
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Eminönü’nde denizden 50 yaşlarında erkek cesedi çıkarıldı. Deniz polisinin cesedi çıkardığı anlar vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay Eminönü’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eminönü vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar denizde bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Deniz polisi cesedi denizden çıkartarak Karaköy sahiline götürdü. 112 ekipleri yaptığı ilk incelemede 50 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Deniz polisinin cesedi denizden çıkardığı anlar ise vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (CS-HK-
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