- Eminevim’den ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına 100 bin fidan

-Bakan Yardımcısı Fatih Metin konuşma

-Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musab Üstün konuşma



( ANKARA ) ANKARA



- Eminevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında yayınlanan genelge ile ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasına 100 bin fidan bağışladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen protokol töreninde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, OGEM-VAK Genel Müdürü Recep Katı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Atılan imzaların ardından yapılan duyuruda Eminevim’in, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla “Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına 100 bin fidan bağışında bulunacağı duyuruldu. Törenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 2019 yılında başlatılan fidan bağışı çalışmalarının vatandaşlardan çok büyük ilgi gördüğünü dile getirerek bu yıl da fidan bağışı seferberliğine 100 bin fidan ile katkıda bulunan Eminevim’e ve özverili çalışmalarından ötürü Orman Genel Müdürlüğü teşkilatına teşekkür etti. Emin Grup ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün ise daha sağlıklı bir geleceğin inşasına destek olmak adına, şirket olarak yapılan 100 bin fidan bağışını, geleceğin yeşil Türkiye’sine armağan ettiklerini ifade etti.

“Eminevim ailesi olarak 100 bin fidanı ülkemize armağan ediyoruz” Son dönemlerde üst üste bazı orman yangınlarının yaşandığını kataran Üstün, şunları kaydetti: “Hepinizin malumu olduğu üzere son dönemlerde üst üste bazı orman yangınları yaşadık ve maalesef çok sayıda ormanlık alanımızı kaybettik. Eminevim ailesi olarak bu duruma son derece üzüldük ve yaşananlara karşı kayıtsız kalmak istemedik. Bu sebeple, Türkiye genelinde 100 bin fidan bağışı yapma kararı aldık. Daha önce de Hatay için 30 bin fidan bağışı yapmıştık. Bu fidan bağışını rahmetli büyüğümüz Emin Üstün adına yapmıştık. Projenin devamı niteliğinde şimdi 70 bin fidanı da üzerine ekledik. Cumhurbaşkanımızın 11 Kasım’da yeni bir kampanya başlattığını duyduk. Bu kapsamda, Eminevim ailesi olarak 100 bin fidanı ülkemize armağan ediyoruz.” Üstün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü kutlayarak, tüm vatandaşları başlatılan fidan bağışı seferberliğine davet etti. Tören, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. (MH-



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