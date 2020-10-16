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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanının eşine Dolmabahçe sarayını gezdirdi

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanının eşine Dolmabahçe sarayını gezdirdi

FOTOLARDAN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Dolmabahçe Sarayı bünyesinde bir müze turu da gerçekleştirdi. Emine Erdoğan ziyaretin ardından sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi bugün misafirimdi. Birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret ettik. Ardından eşsiz bir İstanbul manzarasına karşı ülkemizin tarihi zenginliklerini paylaştığımız hoş sohbet gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerimizi güçlendireceğine yürekten inanıyorum” dedi.

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