Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

- Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

ziyaretten detaylar

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'na ziyaret gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, vakıf merkezine gelişinde Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından karşılandı. Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve "anı evi" olarak sergilenen bölümü gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement