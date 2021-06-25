Emet'te sokak hayvanları için mamamatik

-Kızılay Kütahya şube başkanı Talha Tekin konuşması

-Kızılay Emet şube başkanı Ali Ceyhan Konuşması

-Kızılay Genç gönüller Talha Düşmez Konuşması



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılay Genel Merkezi ile Türk Kızılay Emet Temsilciliği projesi kapsamında, Emet Belediye Başkanlığı katkıları ile sokak hayvanlarına tedarik edilen iki adet mamamatik hizmete girdi. Emet ilçesinde Cuma namazı sonrası Emet Kızılay Şubesi önünde düzenlenen kısa tanıtım törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Emet Kızılay Şube Başkanı Ali Ceyhan ve Kızılay genç gönüllüleri katıldı.

Kızılay Emet Şube Başkanı Ali Ceyhan, ''Destekleri için Kızılay Genel Başkanlığımıza, Kızılay Şube Başkanlığımıza ve 1 adet mamamatik’i projemize kazandıran Emet belediyemize teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını getireceğiz. Emet halkımızın da projeye gönülden destek vereceklerine şüphemiz yoktur” dedi.

Makinenin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi veren Kızılay Emet Gençlik Platformu Başkanı Talha Düşmez, ''Mamamatiklerimizin birini meydana, diğerini kaynarca mahalle meydanımıza koymayı düşünüyoruz. Sokak dostlarımız için makinelerin mama ve su takviyelerini sürekli olarak bizler denetleyip takip edeceğiz. Kütahya Kızılay Şubemiz projesinin sokak dostlarımız için Emet ilçemize kazandırılmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Empati makinelerimizin ön kısmında yer alan hazneye 1 lira atılıp haznenin yanında bulunan kolun sağa doğru çevrilmesi ile alt kısımdaki haznelere mama ve su dolmakta. Otomatta 5 kilogram mama ve 5 litre de su bulunmakta. Otomatları kullanan vatandaşların destekleriyle, mama ve su ihtiyacını karşılanması yanında, yeni makinelerin alınarak hizmete sunulması hedefleniyor'' dedi.



