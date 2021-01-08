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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Emet'te 'Keçi peyniri' projesi

Emet'te 'Keçi peyniri' projesi

Keçilerin alana getirilme görüntüleri

Sayılar İl Genel Meclisi Genel Sekreter Hayvan Kura Çekimi 

-Tören alanından görüntüler
-Belediye Başkanı Hüseyin Doğan konuşması
-Müftü dua görüntüleri
-Kura çekimi görüntüleri
-Üretici teslim imza görüntüleri
-Üreticilerle röportajlar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinin meşhur keçi peynirini markalaştırmak, ve üreticilerin desteklenerek, istihdamına ve üretimi artırmasına katkı sağlamak amaçlı başlatılan proje kapsamında, Emet Belediyesi keçi dağıtımına başladı.
40 kişinin başvurduğu proje için şartlara uygun bulunan 25 aileye, keçi desteği verilerek sürü sayılarının 100 adete ulaşması hedefleniyor. Zeka Sosyal Gelişmeyi Destekleme ''SOGEP'' projesi kapsamında, Emet Belediyesi'nin projesi yüzde 77 desteğe hak kazanırken, düzenlenen törenle ilk parti keçiler üreticilere dağıtıldı. Emet Uzunçam köyünde gerçekleştirilen keçi dağıtım programına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya İl Tarım Müdür Yardımcısı Mahmut Bülbül, Zeka genel sekreteri Veli Oğuz, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, belediye ve il genel meclisi üye temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Başkanı Doğan’ın konuşmasının ardından, Emet ilçe Müftüsü İsmail Çınar’ın bereket duası yaptı ve kura çekimine geçildi. 10 üretici 35'er adet hayvandan oluşan kotralardan kura ile kendine ait olanları seçerek hayvanlarına kavuştu.
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