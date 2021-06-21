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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Emet'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Emet'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yaralı şahsın hastaneye götürülmesi

İlk Müdahale Polis Hastane Akalan Bıçaklı Kavga 

-Bıçaklayan şahsın polis tarafından hemen yakalanması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Emet ilçesinde aralarında geçmişe dayalı husumetleri bulunan 2 kişinin kavgası kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. (63), aralarında husumet bulunan Hüseyin Ş. (60) ile Emet Belediyesi karşısındaki kahvede karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Ö, Hüseyin Ş.’yi karın bölgesindeki birkaç yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Hüseyin Ş., Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı Mehmet Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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