Emet'in meşhur keçi peyniri marka oluyor

--Başkan Hüseyin Doğan'ın üreticilere projeyi anlatması



( KÜTAHYA )- Belediye Başkanı Hüseyin Doğan: "Projemiz, hem ilçe merkezimizin hem de köylerimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak" KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde, keçi peynirini markalaştırmak ve üreticilerin desteklenerek, istihdamına ve üretimi artırmasına katkı sağlamak amaçlı başlatılan proje kapsamında, dağıtılan keçilerden ilk süt alımı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteğe hak kazanan ve Zafer Kalkınma Ajansı destek ve birlikteliğinde yüzde 78 hibe desteği ile yürütülen Emet Belediyesi projesi kapsamında 25 üreticiye bin adet keçi dağıtımı yapılmıştı. Emet ilçesinde ikamet eden merkez ve köylerinde ağılları bulunan üreticilerin, hayvan sayısını artırarak süt üretimini artırma ile keçi peyniri üretimine dönüştürmek projesinin oldukça verimli geçtiği ifade edildi. Proje kapsamında elde edilen ilk sütü tankere Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan boşaltı. Projenin vatandaşların kendisinin olduğunu belirten Doğan, ''Buradaki amacınız atıl olan ekonomiyi canlandırmak, Emet keçi peynirini markalaştırmaktır. Sizden isteğimiz bu işe canı gönülden katılmanızdır. Hem ilçe ekonomimize hem de ev ekonominize katkı sağlamak için sizlere hayvanlarımızı verdik. Başlangıçta 25 ailemize bin hayvan dağıttık. Ücreti karşılığında sizlerden sütleri alacağız. Ayrıca hayvan vermediğimiz üreticilerimizle de anlaşmaya giderek sütlerini alacağız. Üretim artıkça sizler de, memleket te kazanacak. Hayvan yıkama makineleri aldık hizmetinize sunduk. Yakında süt sağım makinaları da alınarak hizmetinize sunulacak. Bu işe sahip çıkın. Hem sizler hem Emet ilçemiz hem de ülkemiz kazansın. Emet ilçemizin meşhur keçi peynirini markalaştırmak adına yapılan çalışmalar kapsamında 3 adet sabit süt toplama tankeri, 3 adet süt nakil tankı, sağım makinaları, yemlik ve otluk, hayvan kilit aparatları alımının ihale aşamasında'' dedi.

İlk süt toplama programında Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’a Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet AK Parti Teşkilat Başkanı Ali Er eşlik etti. (YD-EFE)

