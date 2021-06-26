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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor

Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor

Kavşak drone çekimi

Çekim Kabil Estetik Animasyon Irak 

-Yaya yolu çalışması
-Başkan Hüseyin Doğan'ın çalışmaları incelemesi
-Kavşak peyzaj tamamlanma animasyon görüntüleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 650 metrelik akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Akıllı kavşak çalışmalarından işin büyük bir bölümünün tamamlandığını ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtası ile 1. 5 milyon TL'lik peyzaj çalışmalarına başlandığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Emet ilçemizde yaptığımız çalışmalarda estetik ve görsel açıdan güzelleştirme çalışmalarımızda yapılıyor. Şehrimizin muhtelif yerlerinde, refüjlerde, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan ve son şekilleri verilen akıllı kavşağımızın peyzaj çalışmaları ve yaya yolu yapım çalışmaları için bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz nezdindeki çalışmalarımız sonucu 1. 5 milyon TL maliyetli proje tamamlanarak özel bir firmamız tarafından yapımına başlanmıştır. Proje kapsamında orta büyük kavşak başta olmak üzere, toplamda 21 bin metrekare alanda iklim yapısına uygun seçilen ağaçlandırma, çim ve çiçek ekimi yapılacak. Mavi çim kullanılacak alanda, Meksika palmiyesi kısa dayanıklı ağaçlandırma çalışmaları, ve 20 bin adetten fazla başta gül olmak üzere çiçek dikimi yapılacak. Peyzaj ile birlikte mevkiimizde yaya yolu çalışmaları da sürdürülüyor. Çalışmalar tamamlandığında Emet ilçemize girişte bizleri görsel ve doğal güzelliklerimiz karşılayacak. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de ilçemiz genelinde ilçe girişimizden başlayarak çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

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