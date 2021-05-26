Emekliliğe gün sayan kadın evinde ölü bulundu

-Şahsın cenazesinin araca nakli

-Yakınlarından detay



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan 54 yaşındaki kadın aile yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan B.B.'nin dairesinde uzun bir süre su sesi gelmesi üzerine komşuları durumu yakınlarına bildirdi. B.B.'nin ikametine gelen yakınları eve girdiklerine B.B.'yi kapının ardında yerde yatar vaziyette buldu. B.B.'den nabız alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirirken, ikamete gelen ekipler B.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.B.'nin geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ikamette inceleme yapan polis ekipleri şüpheli bir duruma rastlamadı. Özel sektörde görev yaptığı öğrenilen ve 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan B.B.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (HE-

