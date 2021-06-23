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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi

Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi

Olay yerinden görüntü

Öğretim Üyesi Fakülte Emeklİ Kalp Krizi Polis Ekipleri 

-Olay yeri inceleme detayı
-Genel detay

( ESKİŞEHİR ) -- Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Karasu'nun, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarete geldiği belirlendi ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bir öğretim üyesi, emekli olduğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi otoparkındaki aracının başında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden emekli olan öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu, fakülte otoparkına park ettiği aracında kalp krizi geçirdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine otoparka gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Karasu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı şeritlerle kapatırken, belediye tabibinin yaptığı incelemede Karasu’nun kalp krizi nedeniyle öldüğü anlaşıldı. Diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyaret etmiş Prof. Dr. Tahir Karasu'nun ailesinin olmadığı ve emekli olduğu okula vakit geçirmek için geldiği, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarette bulunduğu öğrenildi. Karusu'nun son olarak telefonda yeğeniyle konuştuğu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği ortaya çıktı. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu'nun cenazesi Eskişehir'in Alpu ilçesinde defnedilecek. (AG-Y)
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