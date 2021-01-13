Emekli öğretmenin kartondan yaptığı kuleli ev tasarımları ilgi görüyor

--yapılan tasarımlardan görüntüler

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( VAN ) VAN



- Van’ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden emekli öğretmen Ahmet Güleryüz (67), korona virüs pandemisi nedeniyle evde geçirdiği zamanı fırsata dönüştürerek kartondan yaptığı maket evler büyük ilgi görüyor. Korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ‘Evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlar, boş zamanlarını değerlendirmek için farklı aktivitelere yöneliyor. Evde kalmayı fırsata dönüştüren vatandaşlardan kimi örgü örerken kimi çamurdan heykel kimi ise enstrüman çalarak kendini müziğe veriyor. Vaktinin çoğunu evde geçiren emekli Fransızca Öğretmeni Ahmet Güleryüz, kartondan evler yaparak zamanını değerlendiriyor. Yaptığı birbirinden güzel ev tasarımlarıyla evde kalmayı fırsata dönüştürdüğünü ifade eden Güleryüz, “Pandemi sürecini iyi değerlendirmeye çalıştım. Sanırım herkesin elinden güzel şeyler geliyor. Benim de hobim bu. Hobi olarak başladım. Şu anda zamanım çok güzel geçiyor ve evde sıkılmıyorum. Milletimize de tavsiyem evde kalmalarıdır. Biz 65 yaşındayız. ‘65 yaşın üzerindekiler atıl durumundalar’ diye demesinler. Dünyayı bile 65 yaşındaki kişiler yönetiyor” ifadelerini kullandı. Her bir ev tasarımının 6 ay sürdüğünü belirten Güleryüz, “Bunları milim milim kesip, doğruyorsun ve parça parça birleştiriyorsun. Bundan dolayı meşakkatli ve zahmetli oluyor. Gece yatarken bile hangi parçayı nerede kullansam, hangi parçayı nerede değerlendirsem diye hayal kuruyorum” ifadelerini kullandı. 3 adet yaptığı maket evlerden birinde 4 kutsal dini ele aldığını dile getiren Güleryüz, “İslamiyet’te 32 farzı, Hasan ve Hüseyin’i, semavi kitabın ve kalbin yer aldığı gönül evini temsil ediyor” diye konuştu.

Eserlerinde hep kuleleri kullandığını vurgulayan Güleryüz, “Bugün İstanbul Galata Kulesi’yle Paris Eyfel Kulesi’yle, Roma Pizza Kulesi’yle anılıyor. Bu da Van’a has bir kule. Keşke Van’daki bir meydana dönerli bir kule monte edebilsek” şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



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