Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Emekli öğretmeni “savcıyım” diyerek dolandıran zanlılara suçüstü

Emekli öğretmeni “savcıyım” diyerek dolandıran zanlılara suçüstü

Şüphelilerin şube çıkışı

Emekli Öğretmen Öğretmen Terör Örgütü Polis Ekipleri Altın Kaplama 

--Fotoğraf-
-Ele geçirilen dolar, euro, ziynet eşyaları ve 8 adet altın kaplama diş

( İSTANBUL ) -- Beşiktaş’ta emekli öğretmeni arayarak FETÖ yalanıyla kandıran şahıslar, kadının altın dişlerini bile aldı İSTANBUL

- Beşiktaş’ta 85 yaşındaki emekli öğretmeni arayan iki kişi, kendilerini "savcı" olarak tanıtarak para istedi. Zanlılar emekli kadının 250 bin lirasını, altın dişlerini ve ziynet eşyalarını aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları suçüstü yakaladı. Olay, Beşiktaş Gayrettepe’de meydan geldi. Edinilen bilgiye göre semtte oturan 85 yaşındaki emekli öğretmen Sevda D’ye dün öğlen saatlerinde dolandırıcılar tarafından telefon geldi. Dolandırıcılar, Sevda D.’ye kendilerini savcı olarak tanıtarak “FETÖ adınıza hat açıldı evinizdeki altınları kontrol edeceğiz, terör örgütü altınlarıyla eşleşiyor mu” diyerek evdeki altınları ve paraları hazırlamasını söyledi.

Altın kaplama dişlerini bile çaldılar Bunun üzerine Sevda D. evinde bulunan 8 adet altın kaplama diş, 10 adet altın, 1 adet kelepçe bilezik, 660 euro ve 6 bin doları poşetleyerek poşetin içine koyarak eve gelen dolandırıcıya teslim etti. Dolandırıldığına inanamadı Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine giderek altın ve para dolu poşetle apartman merdivenlerinden aşağı inen Ahmet N’yi(19) suçüstü, dışarıda gözcülük yaptığını tespit ettiği Abdullah U’yı(18) da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin “yağma” suçlarından emniyette kayıtları olduğu öğrenildi. “Gene dönüyoruz başa” İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin “Gene dönüyoruz başa” dediği duyuldu. Öte yandan Emniyete ifade vermeye gelen Sevda D.’nin polis ekiplerine inanmadığı, dolandırıldığına zor ikna edildiği öğrenildi. 85 emekli öğretmenin ziynet eşyalarının ve paralarının kendisine teslim edildiği belirtildi. (DCC-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı