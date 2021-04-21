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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Emekli doktorun 14 bin lirası çalındı

Emekli doktorun 14 bin lirası çalındı

Emekli doktorun bankta oturması

Emekli Maaşı Polis Hastane Emekli Doktor 

-Doktorun olayı anlatması
-Yaralı bileğini göstermesi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana’da sokakta yürüyen emekli doktor arkasından gelen bir kişinin kendisini itip 14 bin lirasını çaldığını öne sürdü- Emekli doktor Salih Kocamaz:- “Maaşımı çekip buraya geldim. Beni takip etmiş” ADANA

- Adana’da sokakta yürüyen emekli doktor arkasından gelen bir kişinin kendisini itip 14 bin lirasını çaldığını öne sürdü. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 67 yaşındaki emekli doktor Salih Kocamaz Ziyapaşa Bulvarında emekli maaşını çekip evine doğru gitmek için yürümeye başladı.
Bu sırada arkasından gelen bir kişi onu itip yere düşürüp cebindeki 14 bin lirayı alıp kaçtı. Emekli doktorun bağırması sonucu yanına gelen vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kocamaz, emekli maaşını çektikten sonra yürürken arkasından yaklaşan bir kişinin kendisini itip yere düşürdükten sonra cebindeki 14 bin lirayı aldığını öne sürerek, “Benim emekli maaşımdı. Ben emekli doktorum daha önce devlet hastanelerinde doktorluk yaptım. Bu parayı alan adam beni takip etmiş buraya gelince de beni itekleyip yere düşürerek paramı alıp kaçtı” dedi.
(FKE-
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