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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Emekli Bahri Amca, sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor

Emekli Bahri Amca, sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor

drone görüntü

Hayvan Sokak Hayvanları 

-Hayvanları beslerken ve severken görüntü
-Röportaj
-Detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE)-Bahri Amca sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor İSTANBUL

- Emekli olduktan sonra kendini sokak hayvanlarına adayan Bahri Ozan, kasaplardan aldığı etlerle haftanın altı günü sevimli dostlarını besliyor. Hayvanları beslediği için eleştirildiğini söyleyen Ozan, “Bazıları da Allah razı olsun demesi gerekirken eleştiriyor. Hatta şiddete varan olaylar oldu. Su verdiğim için yaşlı bir adam geldi üstüme yürüdü” dedi.
Dekorasyon firmasından emekli olduktan sonra sokak hayvanlarına gözü gibi bakan Bahri Ozan, 10 yıldır sevimli dostlarını aralıksız besliyor. Haftanın 6 günü kasaplardan aldığı etlerle sokak hayvanlarını besleyen Ozan’a kasaplar da etleri ücretsiz olarak veriyor. Zamanını kahvede harcamak yerine sokak hayvanlarıyla geçiren Ozan, artık beslediği tüm hayvanların korna sesini tanıyarak arabanın yanına koştuğunu ifade etti.
Ancak hayvanları beslediği için bazı kişiler tarafından da eleştirilen Ozan, şiddete varan olaylar yaşadığını da söyledi.

“Ben onları beslediğim zaman ruhumda doymuş oluyor” Hayvanları beslediği için bazı kişilerden tarafından eleştirildiğini söyleyen Bahri Ozan, “Emekliliğimi böyle yapıyorum. Kahve köşelerinde vakit harcamak yerine burada can dostlarımı besliyorum. Haftanın en az 6 günü buralara gelip bu hayvanlara et veriyorum. Pazar günleri gelemiyorum. Çünkü kasaplarda et olmuyor. Eskiden para verip alıyordum. Şimdi ise ücret almıyorlar. Bu sevapta bizim de katkımız olsun diyorlar. Hepsi arabanın motor sesini ve korna sesini çok uzaktan tanıyor. Ben onları beslediğim zaman ruhumda doymuş oluyor. Bazıları da Allah razı olsun demesi gerekirken eleştiriyor. Hatta şiddete varan olaylar oldu. Su verdiğim için yaşlı bir adam geldi üstüme yürüdü” dedi.

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