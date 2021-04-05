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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Emekli amirallerin yayımladığı bildiriye Marmarisli odalardan jet tepki geldi

Emekli amirallerin yayımladığı bildiriye Marmarisli odalardan jet tepki geldi

Oda başkanları,

Sosyal Medya Bild Kooperatif Bağlılık Millet İradesi 

-Şöforler odası başkanı İbrahim Tarım konuşması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Emekli amirallerin yayımladığı bildiriye bir tepki de Muğla’nın Marmaris ilçesindeki odalardan geldi. Marmaris’teki oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri saat 16.00 ‘da Atatürk meydanında Atatürk anıtının önünde toplanarak emekli amirallere tepkilerini bildirdi. Oda başkanları adına açıklamada bulunan Marmaris Şöforler Odası Başkanı İbrahim Tarım, "Bu ülkenin bekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer. Artık gücünü milli iradeden alan güçlü bir Türkiye var. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür. Sorunlarımızı demokratik yollar ile çözecek, geleceğimizi demokrasinin ışığında inşa edeceğiz. Türkiye’ nin darbeler dönemi sonsuza dek kapanmıştır. 04.04.2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve "104 Amiralden Montrö Bildirisi” başlığı altında yayınlanan anti demokratik, kabul edilemez bildiriyi demokrasimize vurulmuş bir hançer olarak görüyor, demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şeyin bu bildiri karşısında amansız ve fakatsız tavır almak olduğunu ve dik duruş sergilemek gerektiğini bir kez daha tekrar ediyor, bu bildiriyi kınıyoruz" diye konuştu.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı organizesinde toplanan, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanlığı, Marmaris Ticaret Odası Başkanlığı , Marmaris Şoförler Odası Başkanlığı, Marmaris Deniz Taşıyıcılar kooperatifi , Anadolu Deniz Taşıyıcıları Kooperatifler Birliği ,Marmaris Esnaf ve sanatkarlar Kredi Kooperatifi ,GETOB temsilcileri, Marmaris Tüm Muhtarlar Derneği ,Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, Bozburun Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi ,Selimiye Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi, Söğüt Balıkçılar Kooperatiflerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
(GK-OD-Y)
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