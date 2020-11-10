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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Emekçi köylü kadınlar saygı duruşuna geçti

- Emekçi köylü kadınlar saygı duruşuna geçti

Galla pazarı

İl Başkanları Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Köylü Kadın 

-Köylü kadınlar saygı duruşu

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Çalan sirenlerle birlikte hayatın durduğu Bartın’da bahçe ve tarlalarında ürettikleri ürünleri Galla Pazarında satışa sunan köylü kadınlarda saygı duruşuna eşlik etti. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.
Programa Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Törende Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Ardından saat 09.05'te çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu. Tören alanı ve kent sokaklarında yer alan vatandaşlar çalan sirenlere eşlik ederek saygı duruşunda bulundu. Bahçe ve tarlalarında ürettikleri ürünleri Bartın Galla Pazarında satışa sunan köylü kadınlarda sirenlere eşlik ederek saygı duruşunda bulundular. (BB-OA
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