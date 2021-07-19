Emekçi kadınlar Sındırgı’da buluştu

-Emekçi kadınların açıklamaları,-Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın açıklaması

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( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir il genelinde faaliyet gösteren emekçi kadınlar, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında kadın vakfı üyeleri Sındırgı’da Akpınar Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.“Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Güçlendirme Projesi” kapsamında KEDV’in iletişim de olduğu kadın kooperatif ve kadın dernekleri proje sürecinde birlikte hareket etme kararı alarak “Kadın Birliği Platformu” ismiyle şifahi bir platform oluşturdular. Bu platform içerisinde el sanatları, gıda, tarım, hak temelli savunuculuk alanında faaliyeti olan dernek ve kooperatifler bulunuyor. Pandemi sürecinde online uygulamalarla bir araya gelen kadın kooperatif ve dernekleri, ilk defa yüz yüze toplantılarını Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi. Ziyarete gelen kadınlara kurulum aşamasında olan ‘Sındırgı Bereket Versin Kooperatifi’ çalışanları ev sahipliği yaptı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile ilerleyen süreçler ve iş birliklerine dair toplantı düzenlendi.

Yapılan ilçe ziyareti ile deneyim paylaşımlarında bulundular ve faaliyet alanlarıyla ilgili tanıtım rehberlerini birbirleriyle paylaştılar.Susurluk Karapürçek Kadınları Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Başkanı Alime İlban Sındırgı ziyareti hakkında şu şekilde konuştu: “Karapürçekli kadınlar olarak 11 Mayıs 2010 tarihinde 7 kadınla derneğimizi kurduk. Asıl kuruluş amacımız Köyde okuyan üniversite öğrencilerine destek olmaktı. Bunu başaramadık ama Kadınlarla birlikte bugüne kadar kalmayı başardık. KEDV sayesinde kadın platformuna katıldık. Birlikte olduk. İlk davet yerimiz Sındırgı oldu.” dedi.

Edremit Kadın Eli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Özgirgin Sındırgı ziyaretiyle ilgili şöyle konuştu: “Bugün buradaki ziyaretimiz. Kadın Birliği Platformunu oluşturduk. Ve bu platform çerçevesinde bugün buraya ziyaretimizi gerçekleştirdik. Sındırgıdaki kadınlarımızı ziyaret ettik” dedi.

Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi Sorumlusu Şengül Topçu KEDV’in kendilerini ziyarete gelmesiyle ilgili şöyle konuştu: “Buraya bugün gelen misafirlerimiz KEDV yani Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı tarafından büyükşehirle birlikte toplantı gerçekleştirdik. Bunun akabinde dernekler ve kooperatiflerle birlikte kadınlarımıza daha fazla istihdam sağlamak için onlarla birlikte kadın meclisi kurmaya karar verdik.Belediye Başkanı Ekrem Yavaş KEDV’in Sındırgı ziyareti hakkında şu şekilde konuştu: “ Doğal Şehir Sındırgıda Balıkesir ilimizin farklı bölgelerinden gelen Kadın derneklerinin oluşturduğu platform üyeleriyle birlikteydik. Balıkesir’de hikayeyi sanatı kültürü ileriye taşıyabilmek için birlikte yürümenin faydası üzerine konuştuk. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sındırgıda kendilerini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. İnanıyorum ki turizm memleketi olan Balıkesir’de kendi yerel değerlerini kendi yerel ürünlerini yine de her hangi bir şekilde hikayesi olan bir sanat eserine dönüştürerek bunlardan üretim yaparak para kazanmayı ve bölgemize dışardan gelen insanlara birer hediyelik eşya veya ürettikleri diğer ürünleri pazarlayarak istihdama yönelik işler bize çok mutluluk verecektir. Çünkü kadının olmadığı yerde hayat yok. Hayat varsa kadınla beraber var. Onun için kadının ürettiği her şey çok değerli” dedi.



