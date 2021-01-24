Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Emanet aldığı arabanın hacizli olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Emanet aldığı arabanın hacizli olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Yakalamalı Hacizli Otomobilin Durdurulması

Polis Seydim Polis Kontrolü Trol 

-aracın Yakalamalı Olduğunu Polisin Sürücüye Tebliğ Etmesi
-sürücünün Konuşması
-çekiciye Konulan Araç

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Malkara’da polisin yaptığı trafik uygulamasında durdurulan bir otomobil yakalamalı-hacizli çıktı. Araç sürücüsü ise emanet aldığı aracın hacizli olduğunu polisten öğrenince şok oldu. Bir arkadaşının işi dolayısıyla emanet aldığı araçla Süleymanpaşa'dan Malkara ilçesine gelen F.S. polis kontrolüne takıldı. Tanıdığı bir kişiden emanet aldığı otomobilin yakalamalı - hacizli olduğunu polis uygulamasında öğrenince şoke oldu. “Bilseydim çıkmazdım yola” İşi çıkan arkadaşını Malkara’ya getirdiğini ifade eden F.S. “Arkadaşımızın bankada işi varmış, aracı bir tanıdıktan emanet almıştım ve onu buraya getirdim. Aracın yakalamalı olduğunu polisten henüz yeni öğrendim. Bilseydim binip çıkmazdım yola” diye konuştu.
Polis tarafından hazırlanan ceza tutanağının ardından hacizli araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, yediemin otoparkına konuldu. (HT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı