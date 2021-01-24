Emanet aldığı arabanın hacizli olduğunu öğrenince şaşkına döndü

-aracın Yakalamalı Olduğunu Polisin Sürücüye Tebliğ Etmesi

-sürücünün Konuşması

-çekiciye Konulan Araç



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ Malkara’da polisin yaptığı trafik uygulamasında durdurulan bir otomobil yakalamalı-hacizli çıktı. Araç sürücüsü ise emanet aldığı aracın hacizli olduğunu polisten öğrenince şok oldu. Bir arkadaşının işi dolayısıyla emanet aldığı araçla Süleymanpaşa'dan Malkara ilçesine gelen F.S. polis kontrolüne takıldı. Tanıdığı bir kişiden emanet aldığı otomobilin yakalamalı - hacizli olduğunu polis uygulamasında öğrenince şoke oldu. “Bilseydim çıkmazdım yola” İşi çıkan arkadaşını Malkara’ya getirdiğini ifade eden F.S. “Arkadaşımızın bankada işi varmış, aracı bir tanıdıktan emanet almıştım ve onu buraya getirdim. Aracın yakalamalı olduğunu polisten henüz yeni öğrendim. Bilseydim binip çıkmazdım yola” diye konuştu.

Polis tarafından hazırlanan ceza tutanağının ardından hacizli araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, yediemin otoparkına konuldu. (HT-



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