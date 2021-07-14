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Elyaf kullanımı artınca koyun yünleri gözden düştü
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elyaf kullanımı artınca koyun yünleri gözden düştü

Elyaf kullanımı artınca koyun yünleri gözden düştü

-Koyunların kırkılması

Kırka 

--Kırkılan tüylerin toplanması
--Yünlerin imha edilmesi

( DENİZLİ -ÖZEL)- Yörükler, kilogramı 50 kuruştan değer biçilen koyun yününü imha etmeyi tercih etti DENİZLİ

- Denizli’de sağlıklı olmasına karşı elyaf kullanımının artmasıyla birlikte eski ilgiyi görmeyen koyun yünü gözden düştü. Sürülerini yaylada şölenle kırkan Yörükler, kilogramına 50 kuruş fiyat biçilince ellerinde kalan yünleri imha etmeyi seçti. Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi yakınlarında bulunan 1600 rakımlı Beloluk Yaylası'nda çadırda yaşayan Kötekli Yörüklerinin geçen hafta başlayan koyun kırkım şöleni bitti. Bir haftada üç kişi tarafından sürüdeki yaklaşık 500 koyun ve kuzu kırkıldı. Beş yüz koyundan yaklaşık 300 kilogram koyun yünü elde edildi. Ancak elyaf üretiminin artmasıyla birlikte eski ilgiyi görmeyen koyun yününün kilogramına 50 kuruş fiyat verilince, Yörük beyi Şaban Özen tarafından kırkılan koyun yünleri imha edildi. (HD-MB-NT-Y)
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