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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elmalı Barajında doluluk oranı artıyor: Su seviyesi yüzde 63.85’e çıktı

Elmalı Barajında doluluk oranı artıyor: Su seviyesi yüzde 63.85’e çıktı

Drone görüntüsü

Doluluk Oranı Kar Yağışı Yükselen 

-Detay
-Su seviyesi yükselen baraj

( İSTANBUL - DRONE)- Doluluk oranı yüzde 63.85 seviyesine ulaşan Elmalı barajı havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 56.20 seviyesine ulaşırken, Anadolu yakasında önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 63.85’e yükseldi. Doluluk oranı yükselen Elmalı barajı havadan görüntülendi. İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen kar yağışı sonrası barajlardaki su seviyesi de artmaya başladı.
İstanbul barajlarında geçtiğimiz Aralık ayında doluluk oranı yüzde 20 seviyesindeyken 2021 Şubat ayında bu oran yüzde 56.20 seviyesine ulaştı. Yağmur ve Kar yağışı sonrası barajlarında artan doluluk oranından Elmalı Barajı'da nasibini aldı. Anadolu yakasında önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı barajında 2020 Aralık ayından doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, kar ve yağmur yağışlarının ardından 2021 yılı Şubat ayının sonunda bu seviye yüzde 63.85 seviyelerine ulaştı. Ayrıca kuraklık nedeniyle yosun patlamasının yaşandığı barajda, yeşil tabakanın ise bir miktar çekildiği görüldü.
Su seviyesinin yükseldiği Elmalı barajı havadan görüntülendi. (ASK-
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