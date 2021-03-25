Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elma yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Elma yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

-AFAD SÜRÜCÜYÜ KURTARMASI

İlk Müdahale Trafik Kazası Direksiyon Trol 

--SÜRÜCÜNÜN AMBULANS TAŞINMASI

( BİLECİK )- Araç içinde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı, meyveler yol ve çevresine saçıldı BİLECİK

- Bilecik'te elma yüklü tırın devrilmesi sonucu medyana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralanırken, dorsesindeki meyveler yola saçıldı. Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden kent merkezine seyir halindeki 32 EZ 068 plakalı tırın sürücü Orhan Toprak (48), Kurtköy kavşağında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrilirken, şans eseri yanından başka bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Araç dorsesindeki meyveler yol ve çevresine saçılırken, kazada araç içinde sıkışan sürücü, Bilecik AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, Bilecik-Bozüyük D-650 karayolunda kaza yapan aracın vinç yardımıyla kaldırılana kadar trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement