Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Elleriyle kazıp toprak altında kalan işçiyi kurtardılar
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elleriyle kazıp toprak altında kalan işçiyi kurtardılar

Elleriyle kazıp toprak altında kalan işçiyi kurtardılar

Ambulanstan görüntü

Yarış İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Kazılan topraktan görüntü
-İşçinin düştüğü çukurdan görüntü

( KOCAELİ )- Su sızıntısını tamir etmek isterken toprak altına kaldı- Ölümle burun buruna gelen işçiyi kurtarmak için zamanla yarıştılar KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde su borularının tamiratı için bir evin zemininde açılan çukurda çalışan işçi, yumuşak zeminin kayması sonucunda toprak altında kalarak hastanelik oldu. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Ulus Mahallesi 2152 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir evin zemininde, su sızması şikayetiyle boruları tamiratı amacıyla kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında, ismi öğrenilemeyen bir işçi, yumuşak zeminin kayması sonucu kazılan çukura düşerek toprağın altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek işçinin yardımına koştu. Saniyelerle yarışan ve elleriyle toprağı kazan vatandaşlar, toprağın altında kalan işçiyi kurtardı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MU-GY
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı