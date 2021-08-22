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Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor

Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor

Kargayı beslemesi

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( ARDAHAN )- Ardahan’da karga ile iki arkadaşın dostluğu görenleri şaşırtıyor ARDAHAN

- Ardahan’ın Göle ilçesinde iki arkadaşın her gün elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor. Karga ile iki arkadaşın dostluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşayan Coşar Efe Atalay ve Akın Daş, acıktığında yanlarına gelen karga ile dost oldu. Adını ‘Yakup’ koydukları kargayı, iki arkadaş her gün elleriyle besliyor. İki arkadaşın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. ‘Yakup’ isimli karga Atalay ve Daş’ın biran olsun yanından ayrılmıyor. Coşar Efe Atalay, “Acıktıkça yanımıza gelen Yakup karganın karnını doyururuz. Karnını doyurduktan ve suyunu içtikten sonra uçar. Günde 5-6 sefer gelip ihtiyaçlarını giderir. Gece nerde bilmiyoruz. Küçükken evcilleştirdik bize alıştı” diye konuştu.
(YG-ÖB)
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