“Ellerinin İzinde” kitabının lansmanı yapıldı

-Başkan Çebi konuşması detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece Belediyesi’nin Nâzım Hikmet’in 119. doğum gününe armağan olarak nitelediği ve Dünya kitaplığına kazandırdığı, M. Melih Güneş’in kaleminden “Ellerinin İzinde” adlı kitabın lansmanı Belediye Başkanlık Binası’nda pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Usta şair hayattayken (1902-1963) Türkiye’den Brezilya ve Japonya’ya kadar tüm Dünya’da, 40’tan fazla dilde yayınlanmış kitaplarının kapakları ve kitapların içeriği ve hikâyeleri hakkında bilgilere yer verilen kitap, prestij kitap olarak, 704 sayfa ve bin 100 adet numaralı olarak yayınlandı. Dünya edebiyatına bu eseri kazandırdığımız için mutluyuz Kitabın tanıtım toplantısında Nâzım Hikmet’in ‘Dünya’yı Verelim Çocuklara’ adlı şiirini okuyan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Nâzım Hikmet; dünyaya mâl olmuş yaşamı boyunca birçok çileler çekmesine rağmen aşktan, kavgadan, mücadeleden, yazmaktan, şiirden, sevgiden vazgeçmeyen önemli bir edebiyatçıdır. Nâzım Hikmet’i anlatmak kolay değil. Benim ve benden önceki kuşakların mektuplarının sonları Nâzım şiirleriyle tamamlanırdı. Eserleri, 40 ayrı dilde yayınlanmış çok az sanatçı ve edebiyatçı vardır. Bu eserleri bir kitapta toplayabildiğimiz ve dünya edebiyatına bu eseri kazandırdığımız için mutluyum. Rastgele dağıtımı yapılmayacak ve kime hediye ediliyorsa kayıt altına alınacak olan, bin 100 adet numaralı bir Nâzım Hikmet bibliyografya biyografisini okurlarıyla buluşturuyoruz” diye konuştu.

Usta şairin sağlığında ortaya koyduğu eserler bir kitapta toplandı Tanıtım toplantısına katılan Küçükçekmece Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve kitabın yayın koordinatörü Güney Özkılınç, “Şiirleri, dünyaca bilinen usta ozanımız Nâzım Hikmet’in 119. yaş günü ve biz bu 119. yaş gününde Nâzım’a, kent, ülke ve dünyamız edebiyatına bir armağan hazırladık. Bize bu imkanı veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Meşakkatli ve 2, 5 yıl süren bir çalışmanın ürünü” Arnavutluk’ta olan, kitabın yazarı M. Melih Güneş tanıtım toplantısına online bağlanarak, kitabı anlattı. Güneş, “Meşakkatli ve yaklaşık 2, 5 yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı kitap. Hazırlarken 200’e yakın kitabı didik didik ettim. Okurları kitapta şairin bilinmeyenlerini bulabilecek. Posta Güvercini şiiri gibi. Nâzım Hikmet’in Türkiye’de yayınlanmamış eserlerine de yer verdim. Bu yayında emeği geçen Kemal Çebi başkanlığındaki herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.





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